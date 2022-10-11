Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

11.10.2022 21:40
Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 18 gram metamfetamin, 10 gram esrar ile uyuşturucu madde öğütmede kullanılan el değirmeni ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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