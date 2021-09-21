Son dakika haber... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda, reçeteye tabi 2 bin 282 hap, 10 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kastamonu 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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