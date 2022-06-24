Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucuya geçit verilmedi : 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucuya geçit verilmedi : 2 tutuklama

24.06.2022 11:34
Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucuya geçit verilmedi : 2 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi: Kastamonu'da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kannabinoid ve 429 adet extacy hap ve 2 bin 300 TL para ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram kannabinoid ve 429 adet extacy hap ve 2 bin 300 TL para ele geçirildi. Operasyonla yakalanan 6 şüpheli şahıstan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ayrı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilogram kannabinoid, 429 adet extacy hap, 2 litre kannabinoid yapımında kullanılan sıvı madde, 74 adet reçeteye tabi hap ve 2 bin 300 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı Son dakika haberi! Bozkurt'taki sel felaketini anlatan fotoğraf sergisi Ankara'da açılacak Son dakika haberi! Bozkurt'taki sel felaketini anlatan fotoğraf sergisi Ankara'da açılacak
Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucuya geçit verilmedi : 2 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Brezilya'da yaşanan banka soygunu sosyal medyada gündem oldu! Güvenlik görevlisinin anlık refleksiyle soyguncu yere yığıldı
11:19 Esra Erol'da duygusal anlar! Baba, 30 yıl sonra kavuştuğu oğlunun ayaklarına kapandı, gözyaşları sel oldu
11:13 Gram altının fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Dolar haftanın son gününe yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
11:10 Başarılı MİT operasyonu! "Raperin" kod adlı sözde üst düzey terörist Delal Azizoğlu, Süleymaniye'de öldürüldü
11:09 Bomba transfer gelişmesi! Kazımcan Karataş, Süper Lig devine gidiyor
11:08 Gözaltına alınan şüpheli, cinayeti itiraf etti! Keserle öldürüp gömmüş
10:38 Miçotakis'ten Türkiye'ye provokatif açıklama: Umarım Türkiye öğütleri dinler de son iki ayda onların hatasıyla oluşan gerginlik azalır
10:37 Acun Ilıcalı, canlı yayında açıkladı: Survivor All Star, 30 Haziran'da final yapıyor
10:23 Yatak odasında komşusunu gören kadın donup kaldı! Tatsız karşılaşma feci sonlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 11:40:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kastamonu'da uyuşturucuya geçit verilmedi : 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement