Son dakika haber: Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı

11.10.2022 16:59
Son dakika haber: Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlardan tehditle para topladıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaşlardan tehditle para topladıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçedeki bazı vatandaşların, kendilerinden tehditle para alındığı iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 104 bin 200 lira ile bıçak ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kastamonu, Hisarcık, Daday, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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