Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 104 bin 200 lira ile bıçak ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kastamonu, Hisarcık, Daday, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kastamonu'da vatandaşlardan tehditle para isteyen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.