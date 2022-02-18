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Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü - Son Dakika

Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü

18.02.2022 22:08

Korkutan yangın.

Korkutan yangın... Alev alev yanan evin küle döndüğü anlar kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran köyü Demirci Mahallesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangını görün köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Taşköprü itfaiyesi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek diğer evlere ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Soğutma çalışmaları devam eden yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü
Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü
Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü

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Kastamonu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü - Son Dakika
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