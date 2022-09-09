Son dakika haber | Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

09.09.2022 19:51
Son dakika haber | Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Son dakika haber: KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde traktör ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde traktör ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kastamonu- Sinop yolu üzerindeki Hamzaoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Zeki Kayar'ın kullandığı ve römorkunda mısır silajı yüklü 37 ED 523 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan traktör parçalara bölünürken, sürücü Zeki Kayar kaza yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Taşköprü ilçesi ve Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı. Taşköprü Kaymakamın Bekir Özen de kaza bölgesine gelerek incelemede bulundu. Yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapatılan Kastamonu- Sinop yolu, gerekli önlemler alındıktan sonra trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Son dakika haber | KASTAMONU'DA TRAKTÖR İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI Son dakika haber | KASTAMONU'DA TRAKTÖR İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI Kastamonu'da uyuşturucu, tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı Kastamonu'da uyuşturucu, tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
Kaynak: DHA

Kamil Koç, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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