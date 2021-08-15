TOPLAM CAN KAYBI 62 OLDU
Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 62 vatandaşımız (52 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.ENKAZDA 2 CESETÖte yandan sel felaketinde Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takip ettiği enkazdaki arama çalışmalarında akşam saatlerinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan cesetler hastane morguna götürüldü.Harun ÖZALP-Oğuzhan DEMİR/KASTAMONU,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kastamonu'daki sel felaketinde kayıplar aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı (5) - Son Dakika