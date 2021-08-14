KASTAMONU'DAKİ SELDE HAYATINI KAYBEDEN ÖZDEMİR AİLESİ İÇİN TÖREN - Son Dakika

KASTAMONU'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Esenyurt Belediyesi Zabıta Memuru Murat Özdemir (40), eşi Şermin Özdemir (30) ve kızları Sudenaz Özdemir (13) için cenaze töreni düzenlendi.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde Esenyurt Belediyesi Zabıta Memuru Murat Özdemir, eşi Şermin Özdemir, kızları Sudenaz ve Elif Özdemir, Küre ilçesi yakınlarında İkiçay Köprüsü üzerinde sulara kapıldı. 4 kişilik aileden Elif Özdemir, o sırada yoldan geçen Ertuğrul Sevik'in yardımı ile kurtuldu. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında AFAD ekipleri, ailenin diğer 3 üyesinin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden zabıta memuru Murat Özdemir, Şermin Özdemir ve Sudenaz Özdemir için Esenyurt Serhat Tirit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende aile yakınları ve Murat Özdemir'in mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Özdemir ailesinin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Hoşdere Mezarlığı'na defnedildi.