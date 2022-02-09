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Son dakika haber | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan TURKOVAC, diğer aşıları geçti - Son Dakika

Son dakika haber | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan TURKOVAC, diğer aşıları geçti

09.02.2022 14:53
Son dakika haber | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan TURKOVAC, diğer aşıları geçti

Son dakika haberlerine göre Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan yerli aşı TURKOVAC, günlük olarak Sinovac ve BioNTech'ten daha fazla yapılıyor.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan yerli aşı TURKOVAC, günlük olarak Sinovac ve BioNTech'ten daha fazla yapılıyor.

Randevu alarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaşlara, aşı odasında görevlilerce aşıları yapılıyor. Vatandaşların TURKOVAC'a ilgisi, Sinovac ve BioNTech'i geride bıraktı.

Hastanenin başhekim yardımcısı Dr. Metin Şentürk, gazetecilere, Kovid-19 vaka sayılarının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de artış gösterdiğini söyledi.

Aşının daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Şentürk, "Hastanemizde 3 gündür uyguladığımız yerli ve milli aşımız TURKOVAC'a ilgi, daha önce uygulanan aşıları sayısal olarak geçmiş durumda. Hastanemizde günlük 100 dozdan fazla TURKOVAC uyguluyoruz. Üretiminin tamamen yerli olması, halkımız için tercih noktası oldu. Biz de vatandaşlarımıza TURKOVAC'ı öneriyoruz." dedi.

Kovid-19 aşısını yaptıran Zekeriya Okumuş ise daha önce iki kez BioNTech olduğunu dile getirerek, üçüncü dozda TURKOVAC'ı tercih ettiğini kaydetti.

Selahattin Öz de Türkiye'ye güvendiğini, bu nedenle TURKOVAC aşısı olduğunu ifade etti.

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Araştırma, Kastamonu, TURKOVAC, Sinovac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan TURKOVAC, diğer aşıları geçti - Son Dakika


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