Son dakika haber: Kastamonu'nun "kar savaşçıları" 24 saat görev başında - Son Dakika

Ilgaz ve Küre gibi Türkiye'nin yüksek rakımlı dağlarının yer aldığı Kastamonu'da mesai gözetmeden çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın geçmiş yıllara göre hem daha erken hem de daha yoğun olması nedeniyle bu yıl kar mücadelesine erken başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, 41 greyder, 23 yükleyici, 20 kanal kazıcı yükleyici, 9 dozer, 4 rotatif, 21 kar bıçaklı kamyon, 3 treyler ve 2 akaryakıt tankeri olmak üzere 123 araçla çalışmaları yürütüyor.

1054'ü köy, 2 bin 614'ü mahalle, toplam 3 bin 668 yerleşim yerinin olduğu Kastamonu'da, 9 bin 836 kilometre yol ağında zorlu kar mücadelesi gerçekleştiriliyor. Yoğun kar yağışıyla tekrar kapanan bazı köy yollarını birkaç kez açmak zorunda kalan ekipler, bu kış şu ana kadar 30 bin kilometrede kar mücadelesi gerçekleştirdi.

Sabah erkenden yola çıkıp akşam geç saatlere kadar, kapanan yolları açmak için çalışan görevliler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı dağ yollarında büyük mücadele veriyor.

Ekipler, kimi zaman ekmeği kalmayan bir köylü, kimi zaman da şehir merkezindeki hastaneye ulaşacak hasta için ümit olmaya devam ediyor.

"Kış bu sene memleketimizde çok ağır geçiyor"

Kar mücadelesine katılan rotatif operatörü Murat Banatoğlu, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Kastamonu'da kış şartlarının bu yıl çok zorlu olduğunu dile getiren Banatoğlu, "Kış bu sene memleketimizde çok ağır geçiyor. Bazı yerlerde 2,5 metreyi bulan karla mücadele ediyoruz. Sabah 07.00'de mesaimiz başlıyor. Gece 03.00-04.00'e kadar çalışarak köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Hastalara, öğrencilere, herkese elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Mesai kavramı gütmeden çalışıyoruz." diye konuştu.

Köy ve yerleşim yerlerinin yollarını açmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Banatoğlu, "Yerine göre 13-14 saat çalışıyoruz. Bir köyden hastayı kurtardığımız zaman bu mutluluğun tarifi yok. Bize çalışmalarda destek olan sayın Valimize ve kurum amirlerimize sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz." dedi.

Küre ilçesine bağlı Çat köyü Sırma Mahallesi'nde yaşayan Bahadır Uysal ise yoğun uğraşlar sonucu İl Özel İdaresi ekiplerince yollarının açıldığını belirterek, "Bölgemizde son olarak 50 sene önce böyle kar yağmıştı. Çocukluğumuzdan beri böyle kar görmemiştik. 2-2,5 metre kar var. Valimize, Genel Sekreterimize, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.