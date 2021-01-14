Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaların sıfırlandığını açıkladı.

Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kaymakam Pişkin, "Uzun bir aradan sonra Tosya'daki vaka sayısı dün sıfır olarak kayıtlara geçti. Şükürler olsun. Salgınla mücadelede rehavete kapılmak bizi eski kötü günlerimize götürebilir. Tedbirlere ve kurallara sıkı sıkıya uymaya devam edelim." ifadesini kullandı.