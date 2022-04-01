Son dakika haber | Kastamonu Valisi Çakır, Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kastamonu Valisi Çakır, Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı

01.04.2022 19:42

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin ilçede herhangi bir riskin söz konusu olmadığı ifade ederek "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye edilme söz konusu." dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesine ilişkin ilçede herhangi bir riskin söz konusu olmadığı ifade ederek "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye edilme söz konusu." dedi.

Çakır, AA muhabirine 3 gündür sıcak havaya bağlı olarak bölgedeki karların eridiğini söyledi.

Su seviyesinin dün ve bugün sabah itibarıyla biraz daha yükseldiğini belirten Çakır, "Su seviyesi biraz daha yüksek seviyeye geldi ama bu tehlike arz edecek bir boyutta değil. Biz zaten ekipman ve teknik elemanlarımızla suyun hem erime kaynağından hem şehir geçiş hattında kontrol altında tutuyoruz. Yeteri kadar iş makinası sahada mevcut." diye konuştu.

Ezine Çayı kenarındaki evlerde herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını vurgulayan Çakır, "Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye edilme söz konusu." ifadesine yer verdi.

Büzlerden yapılan geçici köprülerde tıkanma olduğunu belirten Çakır, "Biliyorsunuz afetten sonra büzlerden oluşturduğumuz 3 köprü yapıldı. Gözler küçük olduğu için su seviyesi yükselince üstünden akma yaptı. Köprünün üstünden suyun akması nedeniyle köprüler tedbir amaçlı taşıt trafiğine kapandı. Su seviyesi normal hale geldiğinde kısa sürede eski haline getireceğiz." dedi.

Korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını aktaran Çakır şunları kaydetti:

"Şu an ne ilçe içinde ulaşım sorunu var, ne de şu aşamada suyun çevreye zararı söz konusu. Süreç ilgililer tarafından kontrol edilmekte. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Böyle bir durum söz konusu olsa biz zaten uyarılarımızı yaparız ama şu aşamada vatandaşlarımızı endişeye sevk edecek bir konu yok. Su yağışa bağlı biraz yüksek akıyor ama bu da aslında miktar olarak fazla değil. Dere yatağında çalışma yaptığımız için dere yatağının tabanındaki malzeme nedeniyle su yüksekmiş gibi duruyor. Aslında miktar olarak akan su o kadar yüksek değil. Bozkurt için en ufak bir risk söz konusu değil."

Diğer bölgelerdeki durum hakkında da bilgi veren Vali Çakır, "Hem İnebolu, hem de Özlüce ve İlişi köylerinde de dağdaki eriyen karları getiren dereler mevcut. Buralardaki süreçler de ilgililer tarafından takip ediliyor. Buralarda da tehlike söz konusu değil. Köprüler vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından kısa süreli araç trafiğine kapatılabilir ama afet boyutunda patlama yapacak tehlike yaratacak bir şey söz konusu değil. Bunlar sadece güvenlik amaçlı alınan tedbir. İnşallah bir iki gün içerisinde su seviyesinin de normale inmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Son dakika haber | Kastamonu Valisi Çakır, Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı
Son dakika haber | Kastamonu Valisi Çakır, Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı
Son dakika haber | Kastamonu Valisi Çakır, Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı

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Kastamonu Valisi Çakır, Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı Açıklaması Kastamonu Valisi Çakır, Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı Açıklaması Son dakika haberleri... Kastamonu Valisi Çakır: '(Ezine Çayı'nda yükselen su seviyesi) Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu.... Son dakika haberleri... Kastamonu Valisi Çakır: '(Ezine Çayı'nda yükselen su seviyesi) Ne vatandaşlarımızı tahliye edecek boyutta bir durum var ne de tahliye söz konusu.... Bozkurt Kaymakamlığından 'taşan dere nedeniyle konutlar boşaltıldı' haberlerine yalanlama Bozkurt Kaymakamlığından 'taşan dere nedeniyle konutlar boşaltıldı' haberlerine yalanlama

Kastamonu, Bozkurt, Ezine, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kastamonu Valisi Çakır, Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kastamonu Valisi Çakır, Ezine Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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