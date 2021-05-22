Son dakika haber: Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmaları kapsamında kasten öldürme suçundan 19 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile aranan 30 yaşındaki O.Y. polis ekipleri tarafından Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli 'de kasten öldürme suçundan 19 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

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