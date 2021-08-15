Son dakika haber... Katar'dan Irak'ta ay sonunda düzenlenecek "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi'ne" destek - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ay sonunda başkent Bağdat'ta yapılması planlanan "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi"ne desteğini açıkladı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, resmi Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Al Sani tarafından kabul edildi.

Araci, Katar Emiri'ne Başbakan Mustafa Kazimi'nin Bağdat Zirvesi'ne katılımı için davetini iletti.

Görüşmede Bağdat Zirvesi'ne tam desteğini ifade eden Katar Emiri, zirvenin başarılı olmasına ve belirlenen hedeflere ulaşmasına ilişkin beklentisini aktardı.

Araci, dün başlayan Doha ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yle de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin her düzeyde güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

Açıklamada Araci'nin Doha ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Irak Hükümet Sözcüsü ve Kültür Bakanı Hasan Nazım, daha önceki açıklamasında başkent Bağdat'ta ay sonunda düzenlenmesi planlanan "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi"nde Irak'ta güvenliğin sağlanması ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi konularının ele alınacağını belirtmişti.

Nazım, söz konusu zirveye komşu ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan önemli ülkelerin katılacağını duyurmuştu.