Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile Afgan sığınmacılar meselesini görüştü - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile telefonda Afgan mülteciler meselesini görüştüğü bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler ışığında Afgan sığınmacılar meselesi ve bu konuda uluslararası mekanizmaların geliştirilmesinin gerekliliği ele alındı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, Afganlara zorunlu geri göndermenin dayatılmaması tavsiyelerinin de ele alındığı görüşmede, Grandi, Katar'ın Afganistan meselesinde harcadığı çabalardan övgüyle söz etti.

Al Sani, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, "Sayın Grandi ile hızlı değişimler ışığında Afgan sığınmacılar meselesini görüştük. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, 70 yılı aşkın süredir harcadığı çabaları takdir ediyor, insani krizlerle mücadelede üstleneceği role güveniyoruz." ifadelerini kullandı.