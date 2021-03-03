Son dakika haber | Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Kahire'ye gitti - Son Dakika

Son dakika haber | Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Kahire'ye gitti

03.03.2021 04:35
Son dakika haber | Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Kahire'ye gitti, System.String[]

Son dakika haberi... Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldiği belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldiği belirtildi.

Mısır'ın yerel medya kanallarının haberine göre, Al Sani, Arap Birliği Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'dan Kahire'ye özel uçakla geldi.

Aynı kaynaklar, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi'nin de Al Sani'den önce Kahire'ye ulaştığını kaydetti.

Al Sani'nin Kahire ziyaretine ilişkin Katar'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, söz konusu ziyaretinin 2017'deki ambargo sürecinden bu yana Kahire'ye yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkat çekildi.

Arap Birliği'nde yapılacak Dışişleri Bakanları toplantısında, Filistin'e ilişkin son gelişmelerin ele alınacağı ve toplantı başkanlığının Mısır'dan Katar'a devredileceği bildirildi.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kahire, Katar, Arap, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Kahire'ye gitti - Son Dakika


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