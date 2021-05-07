Son dakika haber | Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki olumlu hamlelerine övgü - Son Dakika

Son dakika haber | Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki olumlu hamlelerine övgü

07.05.2021 14:57
Son dakika haber | Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki olumlu hamlelerine övgü, System.String[]

Son dakika habere göre Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki olumlu hamlelerinden övgüyle söz ederek, ülkesinin tüm bölge yararına iyi Türk-Arap ilişkileri istediğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki olumlu hamlelerinden övgüyle söz ederek, ülkesinin tüm bölge yararına iyi Türk-Arap ilişkileri istediğini söyledi.

Bakan Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta, bölgesel ve ülke içi gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katarlı Bakan, "Olumlu hamleler görüyoruz. Türkiye bölgenin bir parçası ve bölgesel güvenlikle ilgileniyor. Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ve bölge yararına iyi Türk-Arap ilişkileri istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları heyeti arasındaki siyasi istişareler, 5 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de başlamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire'de yaptığı istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiği ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı belirtilmişti.

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi'nin görevden alınmasına da değinen Al Sani, hukukun üstünlüğüne saygı duyduklarını, hiç kimsenin hukukun üstünde bir yeri bulunmadığını ve Katar'ın bir kurumlar devleti olduğunu söyledi.

İmadi ile ilgili yaşananların onun göreviyle doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden Al Sani, soruşturmanın devam ettiğini ve içeriğiyle ilgili yorum yapamayacağını ifade etti.

Al Sani Somali dosyasıyla ilgili ise ülkesinin Somali ile Kenya arasındaki çabalarının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye odaklandığını belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı, "Somali'de seçimlerin kararlaştırılan tarihte yapılmasını teşvik ettiklerini, Kenya ile Somali arasındaki normal ilişkilerin devam etmesini istediklerini ve tarafları iletişimi yoğunlaştırmaya teşvik ettiklerini" vurguladı.

ABD ve İran ile stratejik ilişkilere sahibiz

İran'ın nükleer enerji konusuna da değinen Al Sani, ABD ile İran arasında Katar'ın resmi bir ara buluculuğu olmadığını ifade etti. Al Sani, Washington ile stratejik, Tahran ile de iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan ile İran arasında müzakerelerin yürütüldüğü yönündeki haberlere dair ise Al Sani, şunları söyledi:

"Başta Suudi Arabistan olmak üzere İran ile Körfez (ülkeleri) arasındaki ilişkilerle ilgili her türlü diyaloğu, çabayı ve olumlu ruhu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tür çabaları destekliyor ve diyaloğun bölgenin istikrarında yapıcı bir adım olduğuna inanıyoruz."

Lübnan konusunda ise Al Sani, Lübnan ve halkı ile iyi bir ilişkiye sahip olduklarını, 2008'de Lübnan krizini çözme çabalarının bulunduğunu ve Katar'ın Lübnan halkını ve istikrarını önemsediğinden dolayı Doha Anlaşması'na varıldığını kaydetti.

Al Sani, "Katar, tüm taraflar kabul etmeden herhangi bir ara buluculuk yapmayacak. Herkese aynı mesafede duruyoruz ve Lübnanlıların kendi aralarında anlaşmasını teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Katar, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'nin Arap coğrafyasındaki olumlu hamlelerine övgü - Son Dakika


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