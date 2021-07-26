Son dakika haber: Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki taraflara diyalog ve itidal çağrısında bulundu - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki darbeye ilişkin tüm taraflara krizin atlatılması için itidal çağrısı yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in gece meclis yetkilerinin dondurulması ve milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması kararına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Katar'ın, Tunus'taki tarafların krizin üstesinden gelinmesi için diyalog yolunu tercih etmeleri, devletin kurumlarının güçlendirilmesi ve Tunus Cumhuriyeti'nin yasalarının uygulanması temennisinde bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, baskılardan ve çatışmalardan uzak durulması, tüm tarafların Tunus halkının çıkarlarını göz önünde bulundurmaları çağrısı yapıldı.

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.