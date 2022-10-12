Son dakika haber! Katar Emiri Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Astana'daki Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Al Sani ile Tokayev ekonomi, yatırım, kültür, spor başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarının yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve iklimsel meseleleri ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katar Emiri, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le iki ülkeyi birleştiren güçlü ilişkiler konusunda kapsamlı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

Ekonomi, ticaret ve yatırım başta olmak üzere ikili ilişkilerin çeşitli alanlardaki devam eden büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Al Sani, yatırımların teşvik edilmesi ve karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşma başta olmak üzere iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ve mutabakat zaptlarının önemine dikkati çekti.

Bu anlaşmaların Doha-Astana arasındaki iş birliğine güçlü bir ivme kazandıracağını ve daha fazla ortak başarıya imza atılmasını sağlayacağını kaydeden Al Sani, Katar-Kazakistan Ortak Komitesinin iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını keşfetme ve ekonomik bağları güçlendirmedeki rolünün önemini vurguladı.

Katar Emiri ayrıca Katar Havayollarının iki ülke arasında doğrudan yolcu ve kargo seferleri gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Katar'ın ev sahipliğinde gelecek ay düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na Kazakistan'dan gelen taraftarların memnuniyetle karşılanacağını ifade eden Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i söz konusu etkinliğe davet etti.

Tokayev ise Katar'ın bölgesel ve küresel barış ile diplomatik faaliyetlerdeki siyasi ve ekonomik rolüne övgüde bulundu.

Gelecek yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30'uncu yılının kutlanacağına işaret eden Tokayev, Katar-Kazakistan arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesini ve geliştirmesini temenni ettiğini aktardı.

Tokayev, Kazakistan'da yürütülen bir dizi Katar projesine dikkati çekerek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunan girişimleri ve kalkınma projeleri için Katar'a teşekkürlerini iletti.

Çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalandı

Görüşmede, iki ülke arasında diplomatik ve özel pasaport sahipleri için vize şartlarının iptali konusundaki anlaşmada değişiklik yapılmasına ilişkin bir protokol, yatırımların teşvik edilmesi ve karşılıklı korunmasına ilişkin bir anlaşma ve ticaret alanında bir mutabakat zaptı imzalandı.

Eğitim, spor, kültür-sanat alanında iş birliği anlaşması; turizm ve iş etkinlikleri, ziraat, diplomatik eğitim ve öğretim; sağlık, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi ve metroloji alanlarında iş birliğinin yanı sıra özel sektörde hizmet veren şirketler arasında bir dizi mutabakat metnine imza kondu.

Doha Belediyesi ile Astana Valiliği kardeş şehir anlaşması ile Katar Üniversitesi ile El- Farabi Kazak Milli Üniversitesinin anlaşmasının yanı sıra iki ülkenin gıda ve madencilik şirketleri arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. zirvesi kapsamında dün Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Katar Emiri Al Sani'nin ziyaretinin süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.