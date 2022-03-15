Son dakika haber... Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile İngiltere Başbakanı Johnson, telefonda görüştü.

Johnson tarafından gerçekleştirilen görüşmede, "iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirmenin yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenada öne çıkan gelişmeler masaya yatırıldı.