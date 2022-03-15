Son dakika haber... Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber... Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı bölgesel gelişmeleri görüştü

15.03.2022 00:02
Son dakika haber... Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı bölgesel gelişmeleri görüştü

Son dakika haberleri... Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile İngiltere Başbakanı Johnson, telefonda görüştü.

Johnson tarafından gerçekleştirilen görüşmede, "iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirmenin yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenada öne çıkan gelişmeler masaya yatırıldı.

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İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

Boris Johnson, England, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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