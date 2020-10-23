Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,063520
|-0,94
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,037442
|-0,88
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,026409
|-0,80
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,213273
|-0,70
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,087294
|-0,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024133
|-1,16
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044263
|-1,11
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,080779
|-0,87
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,217755
|-0,47
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,613507
|-0,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,433617
|-5,12
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083336
|-4,68
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042154
|-4,67
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|5,331347
|-2,18
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,100116
|-2,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,411767
|-1,72
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,053244
|-1,37
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,330285
|-1,35
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,038354
|-1,28
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,844874
|-1,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,244921
|-0,25
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,004188
|-0,24
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,015807
|-0,20
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030542
|-0,19
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,292402
|-0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,663607
|-0,38
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi