En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,15 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,88 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,28 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,108712 -3,15 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,836529 -2,88 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,080767 -2,28 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,162535 -2,20 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068253 -2,14 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,231470 -2,12 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,101778 -1,93 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,683756 -1,87 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,216264 -1,83 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,049951 -1,76 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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