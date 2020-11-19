Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 737,813509 -0,42 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045107 -0,23 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,074979 -0,21 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059949 -0,17 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,231097 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,035622 -0,98 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043513 -0,61 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083045 -0,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042679 -0,58 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,674141 -0,34 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,540313 -1,96 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,102133 -1,37 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112150 -1,14 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 129,141940 -1,11 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039975 -0,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021956 -0,57 Aura Portföy Değ. Fon 0,756088 -0,30 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,382166 -0,22 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,696975 -0,12 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 41,315676 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061710 -0,68 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,890883 -0,61 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,973809 -0,61 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,186743 -0,60 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,795079 -0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,230978 -1,05 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,376269 -1,02 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,106164 -0,91 Gedik Portföy Altın Fon 0,989920 -0,83 HSBC Portföy Altın Fonu 3,889881 -0,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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