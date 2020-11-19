Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|737,813509
|-0,42
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045107
|-0,23
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,074979
|-0,21
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059949
|-0,17
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,231097
|-0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,035622
|-0,98
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043513
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,083045
|-0,61
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042679
|-0,58
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,674141
|-0,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,540313
|-1,96
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,102133
|-1,37
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112150
|-1,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|129,141940
|-1,11
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,039975
|-0,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021956
|-0,57
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,756088
|-0,30
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,382166
|-0,22
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,696975
|-0,12
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|41,315676
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061710
|-0,68
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,890883
|-0,61
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,973809
|-0,61
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,186743
|-0,60
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,795079
|-0,54
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,230978
|-1,05
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,376269
|-1,02
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,106164
|-0,91
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,989920
|-0,83
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,889881
|-0,74
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi