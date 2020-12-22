Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,30 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,84 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,72 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,056762
|-3,30
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010322
|-2,84
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,505535
|-2,72
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,027105
|-2,65
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,119625
|-2,29
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,053053
|-2,28
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,085212
|-2,23
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,363254
|-2,20
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,114639
|-2,20
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|17,163398
|-2,19
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi