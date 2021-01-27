En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,59 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,23 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,02 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,112400 -1,59 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,745202 -1,23 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,758169 -1,02 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062987 -0,98 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,453242 -0,94 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,979104 -0,88 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 703,335938 -0,83 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,728862 -0,77 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042955 -0,71 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 3,161502 -0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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