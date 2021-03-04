En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,08 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,11 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 2,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,096765 -4,08 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,867776 -3,11 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 133,717622 -2,72 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037081 -2,41 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,083118 -2,08 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,734657 -1,36 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,043684 -1,27 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 0,960145 -1,22 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022493 -1,22 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,107205 -0,82 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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