Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,618162 -1,92 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 795,752181 -0,25 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,329767 -0,25 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026829 -0,09 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,544181 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,813015 -0,13 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,091049 -0,13 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049026 -0,06 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 150,550511 -0,60 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,048732 -0,52 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,117923 -0,30 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,004592 -0,22 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,042089 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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