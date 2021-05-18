Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,618162
|-1,92
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|795,752181
|-0,25
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,329767
|-0,25
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026829
|-0,09
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,544181
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,813015
|-0,13
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,091049
|-0,13
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049026
|-0,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|150,550511
|-0,60
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,048732
|-0,52
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,117923
|-0,30
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,004592
|-0,22
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,042089
|-0,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi