Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033041 0,28 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033041 0,28
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,383935 0,23
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,388479 0,23
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,190533 0,20
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039178 0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071316 0,13
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035643 0,04
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,431603 0,04
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,389859 0,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,094138 2,67
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,332706 0,80
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041243 0,19
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,240900 0,00
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008467 0,31
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 38,106580 0,26
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092615 0,22
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029368 0,19
Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,909489 0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,814508 0,68
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,614041 0,30
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,204818 0,19
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,520825 0,16
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052332 0,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu 3,320299 0,22
İş Portföy Altın Fonu 0,042821 0,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055438 0,18
TEB Portföy Altın Fonu 0,093519 0,17
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032794 0,17
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058390 0,06
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,120772 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022410 0,06
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,018661 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,817737 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:39 İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Koronavirüsü unutup dansözlü açılış ve köpük partisi yapanlara ceza yağdı
20:16
Maçın ikinci yarısı hızlı başladı! Kayseri'de ilk gol sesi geldi
20:02
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 22:27:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]