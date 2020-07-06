Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033041 0,28 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033041 0,28 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,383935 0,23 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,388479 0,23 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,190533 0,20 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039178 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071316 0,13 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035643 0,04 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,431603 0,04 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,389859 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,094138 2,67 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,332706 0,80 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041243 0,19 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,240900 0,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008467 0,31 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 38,106580 0,26 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092615 0,22 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029368 0,19 Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,909489 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,814508 0,68 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,614041 0,30 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,204818 0,19 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,520825 0,16 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052332 0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 3,320299 0,22 İş Portföy Altın Fonu 0,042821 0,18 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055438 0,18 TEB Portföy Altın Fonu 0,093519 0,17 Fiba Portföy Altın Fonu 0,032794 0,17 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058390 0,06 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,120772 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022410 0,06 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,018661 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,817737 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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