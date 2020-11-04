Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,047418 1,70 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078207 1,45 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,371367 1,28 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,093140 0,91 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,063626 0,82 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,791050 3,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025371 2,94 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009384 2,73 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036688 2,69 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,047542 1,82 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,306306 4,93 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083188 3,95 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042237 3,78 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056293 3,57 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,115311 2,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,988807 2,26 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052337 1,66 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,412504 1,56 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022266 1,37 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,472392 1,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,111315 2,13 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,091413 1,19 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,068113 1,16 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,961951 1,12 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,316730 1,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,876813 2,10 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 51,752430 1,37 QNB Finans Portföy Altın BYF 45,805761 1,34 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,072194 1,20 Fiba Portföy Altın Fonu 0,042699 1,20 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,023118 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,874296 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060324 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,618421 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,063778 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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