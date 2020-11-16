Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,840957
|0,66
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,600257
|0,65
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237242
|0,57
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,256983
|0,33
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,808291
|0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,165242
|0,43
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,101767
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,366115
|2,87
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,468084
|2,61
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,452284
|2,56
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|16,564636
|2,43
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|86,685452
|2,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,276314
|2,36
|HSBC Portföy Değ. Fon
|124,663390
|1,41
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,360191
|1,07
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,111454
|0,98
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,140059
|0,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,199817
|1,93
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,258222
|1,91
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,182456
|1,41
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,478306
|1,00
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,188078
|0,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,628074
|1,36
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,549928
|0,42
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,229081
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,027786
|0,11
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060591
|0,11
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,878144
|0,11
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,161950
|0,11
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|101,631875
|0,11
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi