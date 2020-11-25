Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078023
|2,66
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,797017
|2,32
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046563
|2,27
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,337608
|2,14
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,918620
|1,98
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010102
|6,47
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,769884
|3,49
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037048
|2,83
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,086206
|2,62
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044084
|2,59
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,107480
|3,95
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042451
|3,74
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,081840
|3,59
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,052859
|3,35
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,116921
|3,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,191137
|3,71
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,420791
|1,94
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,112717
|1,84
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022295
|1,67
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,459951
|1,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031753
|2,43
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029560
|2,15
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,347434
|2,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,074751
|2,03
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,367751
|1,63
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,166138
|0,08
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,031409
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060801
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023086
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,623235
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi