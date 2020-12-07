Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|745,112908
|0,23
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027663
|0,14
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,740495
|0,14
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,401982
|0,13
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,117509
|0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,169369
|0,17
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,176218
|0,11
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037838
|0,10
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010125
|0,10
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,587379
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,842196
|0,87
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,219050
|0,87
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,396760
|0,80
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,025533
|0,74
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043103
|0,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,588076
|1,00
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,045208
|0,75
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,039592
|0,62
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,028795
|0,52
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,370626
|0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,448903
|0,32
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,781346
|0,14
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019336
|0,13
|KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,541799
|0,12
|Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu
|1,037091
|0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,159217
|1,00
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,923098
|0,56
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,616760
|0,50
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,885914
|0,20
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,299722
|0,15
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,352056
|0,13
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,036560
|0,13
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061098
|0,12
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi