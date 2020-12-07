Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 745,112908 0,23 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027663 0,14 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,740495 0,14 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,401982 0,13 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,117509 0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,169369 0,17 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,176218 0,11 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037838 0,10 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010125 0,10 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,587379 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,842196 0,87 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,219050 0,87 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,396760 0,80 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,025533 0,74 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,043103 0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,588076 1,00 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,045208 0,75 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,039592 0,62 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,028795 0,52 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,370626 0,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,448903 0,32 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,781346 0,14 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019336 0,13 KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,541799 0,12 Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu 1,037091 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,159217 1,00 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,923098 0,56 QNB Finans Portföy Altın BYF 40,616760 0,50 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,885914 0,20 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,299722 0,15 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,352056 0,13 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,036560 0,13 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061098 0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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