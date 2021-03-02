En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,35 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 5,27 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 5,06 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,149127
|5,35
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,197680
|5,27
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,788132
|5,06
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,113055
|5,03
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,429072
|4,96
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,009597
|4,80
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,744061
|4,77
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|21,982533
|4,48
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,850985
|4,47
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,465987
|4,18
Kaynak: AA
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