En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,23 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,20 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,403949
|2,23
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096648
|2,20
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,874517
|2,19
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048965
|2,14
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,645557
|1,56
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,804381
|1,39
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,441293
|0,86
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028682
|0,79
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,045253
|0,79
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,127204
|0,76
Kaynak: AA
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