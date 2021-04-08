En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)", yüzde 1,00 ile "Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu" ve yüzde 0,95 ile "Global Md Portföy İki. Değ. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,181999 1,15 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,157626 1,00 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,028351 0,95 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,007941 0,92 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040402 0,83 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,065146 0,83 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,048229 0,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079763 0,80 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,714739 0,80 TEB Portföy Altın Fonu 0,106798 0,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı

Aydın'da kaybolan genç kadının cansız bedeni İzmir'de bulundu

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi

Eli kolu bağlı, toprağa gömülü halde bulundu! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı

Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti

Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim

İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı