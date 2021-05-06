En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,55 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,01 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,068602 1,97 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,320204 1,55 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,066228 1,01 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,126645 0,96 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 77,462618 0,94 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,563277 0,81 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,125260 0,76 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,042730 0,75 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,144995 0,74 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,073974 0,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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