Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,95 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,79 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,033063 1,37 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,614470 0,95 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033575 0,79 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,909418 0,71 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 811,424514 0,61 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015651 0,58 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,067528 0,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,049846 0,43 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,106640 0,34 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,022982 0,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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