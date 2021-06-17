Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,45 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,38 ile "İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103089 1,12 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 49,275212 0,45 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 124,849646 0,38 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,025557 0,33 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,645673 0,32 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,031732 0,32 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,228185 0,31 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,049469 0,30 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,050484 0,27 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,924609 0,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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