Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,774765 0,90 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,110624 0,86 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,970094 0,73 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,026156 0,68 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,034683 0,52 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,184682 0,42 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,021779 0,40 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,073053 0,25 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,168896 0,23 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231474 0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi

Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı

Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi

Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi

Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı

Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti