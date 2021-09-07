En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF", yüzde 1,24 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,10 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,052228 1,32 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 18,738302 1,24 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,893483 1,10 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,730397 1,09 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,516499 1,06 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,013669 1,04 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059600 0,96 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049201 0,96 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,871339 0,95 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097673 0,93 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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