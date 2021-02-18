Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika

Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı

18.02.2021 12:38

Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı Cinayet zanlısı akrabasının evinde yakalandı Şanlıurfa'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada cinayet zanlısı olarak aranan şahıs, saklandığı bir yakınının evinde jandarma tarafından şafak operasyonuyla yakalandı.

Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı

Cinayet zanlısı akrabasının evinde yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada cinayet zanlısı olarak aranan şahıs, saklandığı bir yakınının evinde jandarma tarafından şafak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Aralık 2020 tarihinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Remzi kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki aile kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Cinayet zanlısı bir yakınının evinde yakalandı

Cinayet zanlısı olduğu belirlenen H.P. isimi şahsı yakalamak için çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, H.P.'nin bir yakınının evinde saklandığını belirledi. Şafak vakti eve operasyon düzenlenen ekipler, H.P. isimli şahıs ile ev sahibi akrabası A.P.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan H.P. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Olay, Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki kırsal Remzi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arsa anlaşmazlığı sonucu husumet bulunan Avcı ve Polat aileleri görüşmek üzere Remzi Mahallesinde toplandı. Burada bir süre görüşen taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada Mehmet Emin Avcı, İbrahim Polat, Ömer Avcı, Mustafa Avcı ve Elif Avcı hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı
Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı
Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı
Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı

Şanlıurfa, Jandarma, Cinayet, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katliam gibi kavganın cinayet zanlısı yakalandı - Son Dakika


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