Son dakika haber | Kavak'ta koronavirüs tedbirleri

Son dakika haberleri: Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarının geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.

Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarının geçici süreyle kapatıldığı bildirildi. Kaymakam Ömer Saygılı, ilçede görülen Kovid-19 vakalarının azaltılmasını temin amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar kapsamında perşembe günü 19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan semt pazarının kapatıldığını duyurdu. Kovid-19 risk haritasına göre yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun için Kovid-19 vakalarının azaltılması için Valilik tarafından başlatılan "Benim rengim mavide" kampanyasına tam destek verdiklerini ifade eden Saygılı, "Pazarın geçicide olsa kapatılmasından olumlu sonuç alacağımızı bekliyoruz." dedi.

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