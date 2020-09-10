Son dakika haber: Kavaklıdere yangınına takviye helikopter ve uçak sevk edildi
Son dakika habere göre Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan ve arka arkaya dört ayrı noktada çıkan orman yangınlarından üçü kontrol altına alınırken, Harmanbeleni mevkiindeki yangın devam ediyor.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bugün öğleden sonra başlayan ve arka arkaya dört ayrı noktada çıkan orman yangınlarından üçü kontrol altına alınırken, Harmanbeleni mevkiindeki yangın devam ediyor.
Ortaköy Harmanbeleni mevkiinde başlayan orman yangınına ilk etapta hava müdahalesi için 3 helikopter müdahale ederken, takviye olarak 3 helikopter ve bir uçak daha sevk edildi. İki yerleşim biriminin arasındaki gür çamlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor - MUĞLA
Son Dakika Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Bahçede su kuyusu açmak isteyen 4 kişi göçük altında kaldı: 2 ölü Annesine aşı bulamayan saldırgan, 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını da bıçakladı Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Milletvekili Ali Özkaya'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Fiorentina'lı Marco Benassi, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadı Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı