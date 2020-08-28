Son dakika haber... Kavga eden 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kavga eden 5 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza kesildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Hasbuğa köyünde iki grubun kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada birbirlerini darbeden 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kavgada silahla ateş ettiği öne sürülen Y.C. gözaltına alındı.