Son dakika haber: Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Son dakika haber: Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı

02.04.2022 12:25

Son dakika haberlerine göre Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı Tekirdağ Çorlu'da otomobilde kavga ettiği arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan genç adam ağır yaralandı.

Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobilde kavga ettiği arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan genç adam ağır yaralandı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi otogar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. kendisine ait otomobilin içinde arkadaşı H.B ile tartışma yaşadı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. silahla ateş açarak H.B.'yi yaraladı.

Yaralı arkadaşını arabasıyla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götüren M.A. daha sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan H.B.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili araç üzerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

"Herkes haddini bilecek"

Öte yandan şüpheli M.A.'nın olaydan sonra sosyal medya hesabından, "Herkes bir bedel ödemiş ben veresiye yazdırdım. Herkes haddini bilecek" şeklinde paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Son dakika haber: Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı
Son dakika haber: Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı
Son dakika haber: Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı

YORUMLAR
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Tekirdağ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı - Son Dakika


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