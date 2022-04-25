Son dakika haber! Kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı: O anlar kamerada

25.04.2022 10:07
Son dakika haber! Kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı: O anlar kamerada

Son dakika gündem haberi: Esenyurt'ta manavdan sebze almaya giden bir kadın ile dükkan sahibi arasında kavga çıktı.

Esenyurt'ta manavdan sebze almaya giden bir kadın ile dükkan sahibi arasında kavga çıktı. Kavgada kadın, manava uzun bir sopayla saldırırken, olaya karışan kadının yakınları da manavı darp etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, manava alışveriş yapmaya gelen kadın ile manav sahibi arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Olay büyüyerek önce sözlü daha sonra kavgaya döndü. Bu sırada manav sahibi, iddiaya göre kadını iterek dışarıya çıkmasını söyledi. Buna sinirlenen kadın çevredeki akrabalarını çağırdı. Akrabalarının da geldiğini gören kadın, elindeki sopa ile manava saldırdı. Manavın kavgada yaralanmadığı öğrenildi.

MANAVI TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Kadının saldırıya geçmesini fırsat bilen yakınları da manava saldırarak dövmeye başladı. Saldırı karşısında karşı koyamayan manav, zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ise olayı film izler gibi izlediği görüldü. Olay kısa bir süre sonra sona erirken kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Erdal Can İçelli - Hakan Polat - İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kavga ettiği manava uzun bir sopayla saldırdı: O anlar kamerada - Son Dakika


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