Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz - Son Dakika

Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz

ELAZIĞ - Elazığ'da kavga ihbarı üzerine Akpınar Mahallesi Kolordu Caddesine giden polis ekipleri vatandaşların davul ve klarnet eşliğinde halay sürprizi ile karşılaştı.

Elazığ'da spor salonu işletmecisi Fatih Sayar ve sporcular, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir sürpriz hazırladı. Fatih Sayar sporcularıyla birlikte polisi arayarak bulundukları spor salonunun önünde kavga olduğu ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, öğrencilerin açtığı Türk bayrağı, davul ve klarnet eşliğinde çalan şarkılarla karşılandı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan polisler ekiplerine sporcular tatlı ikram ederken Fatih Sayar ise kendilerine Türk bayrağı hediye etti.

Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görevde olan polis ekiplerine böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirten Fatih Sayar, "Klarnet ve davul eşliğinde böyle bir sürpriz hazırladık. En son 2018'de yapmıştım. Bu benim için bir gelenek haline geldi. Her yıl bunu düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Maalesef son 2-3 yıldır pandemi ve deprem dolayısıyla yapamadık. Allah'a çok şükür pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla bu sene coşkulu bir şekilde kutladık. Tüm Polis Teşkilatı'nın, Jandarma'nın, güvenlik güçlerimizin günlerini kutluyorum" dedi.

"Polis Teşkilatının bizde yeri çok çok ayrı"

Polis ekiplerini kavga ihbarı üzerine çağırdıklarını aktaran Sayar, "Gelen ekiplerimizi davul ve klarnet eşliğinde coşkulu bir şekilde karşıladık. Morale motivasyona ihtiyacımızın olduğu bu günlerde polisimize böyle bir destekte bulunmak istedik. Dediğimiz gibi Polis Teşkilatının bizde yeri çok çok ayrı. Burada ben kendim teşkilatlara hem polis hem asker hem de memlekete hayırlı evlatlar yetiştiriyorum. Polislerimizin çalışma şartları bizlerden çok daha zor olduğu için onlara bir moral motivasyon amaçlı bunu yaparak Türk bayrağı hediye ettik. İkramda bulunduk. Bizim için büyük bir şerefti. Kendilerini yorduk buraya kadar. Haklarını helal etsinler. Allah hepsini korusun yüceltsin" diye konuştu.