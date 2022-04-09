Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi

Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz

09.04.2022 23:09

Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz Elazığ'da kavga ihbarı üzerine Akpınar Mahallesi Kolordu Caddesine giden polis ekipleri vatandaşların davul ve klarnet eşliğinde halay sürprizi ile karşılaştı.

Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz

ELAZIĞ - Elazığ'da kavga ihbarı üzerine Akpınar Mahallesi Kolordu Caddesine giden polis ekipleri vatandaşların davul ve klarnet eşliğinde halay sürprizi ile karşılaştı.

Elazığ'da spor salonu işletmecisi Fatih Sayar ve sporcular, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir sürpriz hazırladı. Fatih Sayar sporcularıyla birlikte polisi arayarak bulundukları spor salonunun önünde kavga olduğu ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, öğrencilerin açtığı Türk bayrağı, davul ve klarnet eşliğinde çalan şarkılarla karşılandı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan polisler ekiplerine sporcular tatlı ikram ederken Fatih Sayar ise kendilerine Türk bayrağı hediye etti.

Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla görevde olan polis ekiplerine böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirten Fatih Sayar, "Klarnet ve davul eşliğinde böyle bir sürpriz hazırladık. En son 2018'de yapmıştım. Bu benim için bir gelenek haline geldi. Her yıl bunu düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Maalesef son 2-3 yıldır pandemi ve deprem dolayısıyla yapamadık. Allah'a çok şükür pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla bu sene coşkulu bir şekilde kutladık. Tüm Polis Teşkilatı'nın, Jandarma'nın, güvenlik güçlerimizin günlerini kutluyorum" dedi.

"Polis Teşkilatının bizde yeri çok çok ayrı"

Polis ekiplerini kavga ihbarı üzerine çağırdıklarını aktaran Sayar, "Gelen ekiplerimizi davul ve klarnet eşliğinde coşkulu bir şekilde karşıladık. Morale motivasyona ihtiyacımızın olduğu bu günlerde polisimize böyle bir destekte bulunmak istedik. Dediğimiz gibi Polis Teşkilatının bizde yeri çok çok ayrı. Burada ben kendim teşkilatlara hem polis hem asker hem de memlekete hayırlı evlatlar yetiştiriyorum. Polislerimizin çalışma şartları bizlerden çok daha zor olduğu için onlara bir moral motivasyon amaçlı bunu yaparak Türk bayrağı hediye ettik. İkramda bulunduk. Bizim için büyük bir şerefti. Kendilerini yorduk buraya kadar. Haklarını helal etsinler. Allah hepsini korusun yüceltsin" diye konuştu.

Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz
Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz
Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz
Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz
Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz
Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz
Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Kavga ihbarına giden polislere gençlerden sürpriz kutlama Son dakika gündem: Kavga ihbarına giden polislere gençlerden sürpriz kutlama Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:28 Canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya İmamoğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler: Zavallılar
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
22:02 İBB'nin Ramazan etkinliklerinde söylenen şarkı eleştiri aldı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde
21:58 Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla
21:56 Seçim anketinde yeni sonuçlar: CHP ve DEVA Partisi dikkat çekti
21:22 Ronaldo maç sonrası sinirlerine hakim olamadı! Everton taraftarının telefonunu paramparça etti
20:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 23:35:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kavga ihbarına giden polise davul ve klarnet eşliğinde halaylı sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement