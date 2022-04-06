Son dakika haber | Kavga ihbarına gidilen evde kadın cesedi ve bir yaralı bulundu (2) - Son Dakika
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Son dakika haber | Kavga ihbarına gidilen evde kadın cesedi ve bir yaralı bulundu (2)

06.04.2022 10:33

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, kadın cesedi ve bir yaralı buldu.

Adana'da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, kadın cesedi ve bir yaralı buldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanın 3. katındaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri yönlendirildi.

Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ümit S'yi yaralı, Şükriye Gür'ü ise ölmüş buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümit S. görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Gür'ün bir yakını yaralıya tepki gösterdi.

Boğazından yaralı olduğu belirlenen Ümit S, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ümit S. ile Şükriye Gür'ün ocak ayında boşandıkları öğrenildi.

Şükriye Gür'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anne Hürü Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski damadının madde kullandığını öne sürdü.

Çiftin ilk celsede boşandıklarını belirten Gür, "Kızıma çok şiddet uyguluyordu. Bana ilk başlarda bir şey anlatmadı kimse. Çok kıskançtı. Yoldan geçenden kıskanırdı." dedi.

Son dakika haber | Kavga ihbarına gidilen evde kadın cesedi ve bir yaralı bulundu (2)
Son dakika haber | Kavga ihbarına gidilen evde kadın cesedi ve bir yaralı bulundu (2)
Son dakika haber | Kavga ihbarına gidilen evde kadın cesedi ve bir yaralı bulundu (2)

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Adana Yüregir, Polis, Adana, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kavga ihbarına gidilen evde kadın cesedi ve bir yaralı bulundu (2) - Son Dakika


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