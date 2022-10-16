Oğlu ayırmak isterken silah ateş aldı, kavgada kazara vurulan babaya son yolculuğuna uğurlandı

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada ölen 5 çocuk babası defnedildi

KOCAELİ - Kocaeli'de alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada silahın ateş almasıyla kazara vurulan Tahsin Yıldız defnedildi. Cenazede Yıldız'ın çocukları tabut başında duygu dolu anlar yaşadı.

Olay, dün Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Yıldız ile A.K., alacak verecek meselesinden telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine cadde üzerinde buluşan 2 şahsın tartışması burada da devam etti. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine A.K. yanında getirdiği bıçağı çıkararak Tahsin Yıldız'ı yaralamaya çalıştı. Tahsin Yıldız da yanında getirdiği tabancayı çıkarttı. Tahsin Yıldız tabancayı ateşleyeceği sırada oğlu F.Y. araya girerek babasını engellemeye çalıştı. Baba ve oğulun arbedesi sırasında silahın ateşlenmesiyle F.Y. elinden, Tahsin Yıldız ise göğsünden yaralandı. Ağır yaralanan Tahsin Yıldız, ilk olarak Dilovası Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahsin Yıldız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 5 çocuk babası Tahsin Yıldız'ın nakliye işi ilgilendiği, A.K. ile geçmiş dönemlerde ortak iş yaptığı ve aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet oluştuğu öğrenildi. Tahsin Yıldız için Dilovası Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Cami'de cenaze namazı kılındı. Babalarının cenazesini omuzlarında taşıyan Yıldız'ın çocukları, tabut başında duygu dolu anlar yaşadı. 5 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Orhangazi Mezarlığı'nda defnedildi.