Kavgadan kaçarken adam öldürüp tutuklandı - Son Dakika
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Kavgadan kaçarken adam öldürüp tutuklandı

04.07.2022 09:47

Kavgadan kaçarken adam öldürüp tutuklandı Adana'da kavun yükleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darp edilen kamyon sürücüsü kaçarken bir kişiye çarpıp öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandıADANA Adana'da kavun yükleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darp edilen kamyon sürücüsü kaçarken bir...

Kavgadan kaçarken adam öldürüp tutuklandı

Adana'da kavun yükleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darp edilen kamyon sürücüsü kaçarken bir kişiye çarpıp öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı

ADANA Adana'da kavun yükleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darp edilen kamyon sürücüsü kaçarken bir kişiye çarpıp öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre işçilerin topladığı kavunlar kamyon şoförü Halil Acet'in (51), gelmemesi nedeniyle yerinde kaldı. Halil Acet'in bir gün sonra gelip kavunları yüklemek istemesi üzerine işçilerle arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında işçilerin sürücüye, "Bugün de biz kavunları kamyona yüklemek istemiyoruz" demesiyle aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında darp edilen Acet, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada olayla ilgisi bulunmayan yakındaki bir çiftlikte görevli güvenlik görevlisi Ramazan Oruç'a çarptı. Ağır yaralanan Oruç, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü Acet, olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Acet, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavgadan kaçarken adam öldürüp tutuklandı - Son Dakika

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